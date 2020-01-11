Новое место работы Федора Борисова

9 ноября указом главы Якутии Федор БОРИСОВ был освобожден с поста первого заместителя руководителя администрации главы и правительства Республики Саха (Якутия) «в связи с переходом на другую работу».

В тот же день Федор Михайлович назначен первым заместителем главы Хангаласского улуса. Распоряжение о назначении было подписано главой Хангаласского улуса Гаврилом АЛЕКСЕЕВЫМ.

«Федор Михайлович знаком хангаласцам с давних лет. Он много лет добросовестно работал на благо развития прокуратуры Хангаласского улуса и Якутска, в последние 3 года трудился руководителем Администрации Главы и Правительства Республики Саха (Якутия). Желаем Федору Михайловичу успехов на новом месте работы!» — сообщается на официальном аккаунте Хангаласского района в Instagram.

Напомним, что осенью 2020 года предстоят выборы главы Хангаласского улуса. Логично предположить, что и действующий глава улуса, и его вновь назначенный первый заместитель вынашивают амбиции на этот пост. Разумеется, оба они единороссы. Многое будет зависеть от итогов праймериз, который партия традиционно проведет в улусе, где предстоят выборы. Разумеется, могут появиться и другие участники внутрипартийного голосования.