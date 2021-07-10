Новое место работы экс-пресс-секретаря мэра Якутска

На днях стало известно, что пресс-секретарем мэра Якутска станет Алексей СОКОЛОВ, ранее возглавлявший телеканал Якутия24. Мэр Якутска сообщил в соцсети новое место работы его предшественника Алексея ТОЛСТЯКОВА.

— В понедельник приступает к обязанностям моего пресс-секретаря Алексей Соколов @sokolov_press. Ранее он возглавлял телеканал «Якутия 24», у него большой опыт работы на земле, имеет отличную репутацию в журналистском сообществе. Как и прежде, Алексею Александровичу ставится задача быть максимально открытыми для СМИ, оперативно доводить ту или иную информацию для горожан. Он также будет помогать мне вести мои аккаунты в социальных сетях.

Хочу выразить благодарность Алексею Толстякову @serious_lex, который был пресс-секретарем главы города с 2018 года. Алексей Прокопьевич большой профессионал, честный и принципиальный, мыслит нестандартно, к работе всегда подходит творчески. Именно поэтому мы приняли решение, что он возглавит главный информационный рупор муниципалитета – редакцию газеты «Эхо столицы» @exo_ykt. У Алексея есть опыт создания успешного информационного агентства, уверен, что те планы и задачи, которые он для себя поставил, будут исполнены на отлично.

Пожелаю обоим Алексеям успешной работы!

Отметим, что по сей день главным редактором газеты «Эхо столицы» является Татьяна СИМОНОВА, которая в данное время находится в отпуске. По данным SakhaLife, для редакции новость о назначении нового главного редактора стала полной неожиданностью.