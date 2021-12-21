Новое место работы бывшего начальника столичной полиции

Журналисты сетевого издания SakhaLife.Ru случайно обнаружили на корпоративном сайте СНГС знакомое лицо. Это оказался небезызвестный Николай Кульбертинов.

В свое время полковник полиции Николай Иванович возглавлял МУ МВД «Якутское» с 2009 года. В декабре 2014 года из-за драки подчинённых на новогоднем корпоративе он был снят с должности и переведён на работу в Оймяконский район.

В 2017 году Кульбертинова вернули в Якутск на прежнюю должность.

14 мая 2021 Николай Иванович назначен советником главы Якутска, а 17 мая 2021 принят на работу в АО «Саханефтегазсбыт» заместителем генерального директора по собственной безопасности.