21.12.2021
14:05
358
Общество
Новое место работы бывшего начальника столичной полиции
Журналисты сетевого издания SakhaLife.Ru случайно обнаружили на корпоративном сайте СНГС знакомое лицо. Это оказался небезызвестный Николай Кульбертинов.
В свое время полковник полиции Николай Иванович возглавлял МУ МВД «Якутское» с 2009 года. В декабре 2014 года из-за драки подчинённых на новогоднем корпоративе он был снят с должности и переведён на работу в Оймяконский район.
В 2017 году Кульбертинова вернули в Якутск на прежнюю должность.
14 мая 2021 Николай Иванович назначен советником главы Якутска, а 17 мая 2021 принят на работу в АО «Саханефтегазсбыт» заместителем генерального директора по собственной безопасности.
Фото: https://aosngs.ru/about/management/?ELEMENT_ID=1761
Источник: SakhaLife.Ru
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