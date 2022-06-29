29.06.2022
20:17
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Якутия

Новое медоборудование для Нюрбинской ЦРБ


В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в Нюрбинскую ЦРБ  для переоснащения первично-сосудистого отделения ранее был получен КТ-аппарат, аппарат для роботизированной механотерапии верхних конечностей и функциональные кровати.  
В настоящее время для аппарата компьютерной томографии подготовлена комната согласно требованиям, ожидается приезд специалистов для монтажа оборудования. Современная компьютерная томография позволяет с высокой точностью выявить проблему со здоровьем и предотвратить сердечно- сосудистые заболевания.


Функциональная медицинская кровать обеспечивает пользователю максимально комфортное и правильное положение, помогая долгое время поддерживать в рабочем состоянии костно-мышечный аппарат, и избежать тяжелых осложнений у прикованных к постели пациентов. А аппарат для роботизированной механотерапии верхних конечностей используется для предотвращения повреждения, быстрого восстановления подвижности сустава и поддержки ускоренного лечения с хорошими функциональными результатами, способствует быстрому безболезненному выздоровлению.  


Напоминаем, что национальный проект «Здравоохранения» направлен на снижение смертности населения, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, обеспечение охвата всех граждан профилактическими осмотрами, так же он призван обеспечить качество и доступность медицинской помощи на первом уровне системы здравоохранения. 

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба Минздрава РС(Я)

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