16.03.2020
14:41
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Политика
Отставка министра
Министр транспорта и дорожного хозяйства Якутии Александр Тарасов освобождён от должности в связи с выходом на пенсию. Об этом в Twitter сообщил глава Якутии Айсен Николаев.
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