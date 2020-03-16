16.03.2020
14:41
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Политика

Отставка министра

Министр транспорта и дорожного хозяйства Якутии Александр Тарасов освобождён от должности в связи с выходом на пенсию. Об этом в Twitter сообщил глава Якутии Айсен Николаев.

Источник: https://twitter.com/AisenNikolaev/status/1239423191367299074
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