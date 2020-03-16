Отставка министра

Министр транспорта и дорожного хозяйства Якутии Александр Тарасов освобождён от должности в связи с выходом на пенсию. Об этом в Twitter сообщил глава Якутии Айсен Николаев. Александр Евгеньевич Тарасов освобождён от должности министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) в связи с выходом на пенсию. — Айсен Николаев (@AisenNikolaev) March 16, 2020

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