Новое кадровое назначение в мэрии Якутска

Руководителем Управления Гагаринского округа назначен Иосиф Слепцов.

Слепцов Иосиф Михайлович, родился в 1970 году. В 1988 году окончил среднее профессионально-техническое училище № 71 г. Челябинска с квалификацией «Электромонтер станционного оборудования телефонной связи 3 разряда» по специальности «Электромонтер станционного оборудования телефонной связи».

В 2007 году окончил НОУ «Институт государственного администрирования» (г. Москва), по специальности «Юриспруденция» с квалификацией «юрист».

В 1988-1990 гг. служил в рядах Советской Армии.

1991-1993 — электромонтер по монтажу телефонной связи АТПО «Якутторгтехника».

В 1993-1998 гг. служил в органах внутренних дел, вневедомственной охране.

2000-2003 гг. — специалист РИКБ ООО «Сахакредитбанк».

2004-2009 гг. – юрисконсульт ИП «Кондаков Ю.В».

2009-2016 гг. – судебный пристав, юрист, советник юстиции УФССП России по РС(Я).

2017-2019 гг. – заместитель начальника СОГП, начальник отдела наблюдения САБ АО «Аэропорт Якутск».

2019-2020 гг. назначен заместителем руководителя МКУ «Управа Автодорожного округа» ГО «город Якутск».

С 8 декабря 2020 г. – начальник Управления Гагаринского округа Окружной администрации города Якутска.