17.10.2022
08:56
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Официально

Новое кадровое назначение в мэрии Якутска

О новом кадровом назначении сообщил на общегородской планерке 17 октября глава города Евгений ГРИГОРЬЕВ, передает тгк ЯКУТСК.

Руководителем департамента экономки и стратегического планирования ОА г. Якутска назначена Любовь Иннокентьевна КУЗЬМИНА.

Л.И. Кузьмина – опытный специалист с большим стажем работы на руководящих должностях крупных предприятиях строительной отрасли, жилищно-коммунального хозяйства, геологии; имеет значительный опыт экономического планирования деятельности крупных предприятий и организаций, тарифного регулирования. 

Источник: тгк ЯКУТСК

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