Новое кадровое назначение в мэрии Якутска

Л.И. Кузьмина – опытный специалист с большим стажем работы на руководящих должностях крупных предприятиях строительной отрасли, жилищно-коммунального хозяйства, геологии; имеет значительный опыт экономического планирования деятельности крупных предприятий и организаций, тарифного регулирования.

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