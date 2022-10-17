17.10.2022
08:56
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Официально
Новое кадровое назначение в мэрии Якутска
О новом кадровом назначении сообщил на общегородской планерке 17 октября глава города Евгений ГРИГОРЬЕВ, передает тгк ЯКУТСК.
Руководителем департамента экономки и стратегического планирования ОА г. Якутска назначена Любовь Иннокентьевна КУЗЬМИНА.
Л.И. Кузьмина – опытный специалист с большим стажем работы на руководящих должностях крупных предприятиях строительной отрасли, жилищно-коммунального хозяйства, геологии; имеет значительный опыт экономического планирования деятельности крупных предприятий и организаций, тарифного регулирования.
Источник: тгк ЯКУТСК
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