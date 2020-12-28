Новое кадровое назначение в мэрии Якутска

Заместителем главы Якутска — руководителем аппарата Окружной администрации города Якутска назначен Алексей Корнилов. Заместитель главы Якутска — руководитель аппарата Павел Кириллин уходит в отпуск с последующим увольнением.

Сегодня, 28 декабря, во время общегородской планерки, глава города Якутска Сардана Авксентьева поблагодарила Павла Кириллина за плодотворную работу. Председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов также выразил слова благодарности. Объявлено, что Павел Николаевич будет назначен советником главы города на общественных началах. Павел Кириллин, со своей стороны, поблагодарил коллег за сотрудничество.

Корнилов Алексей Дмитриевич, родился в г. Якутске в 1981 году. Выпускник Уральской государственной юридической академии (в настоящее время – Уральский государственный юридический университет). Алексей Дмитриевич работал на разных должностях государственной и муниципальной службы, а также более девяти лет – на крупных производственных предприятиях.

В структуре Окружной администрации города Якутска с 2008 года, работал председателем Правового комитета, также возглавлял Управление муниципального контроля. Работал над настройкой процессов предоставления муниципальных услуг через многофункциональный центр при создании в республике МФЦ.

С июля 2019 года — директор муниципального бюджетного учреждения «Главное архитектурно – планировочное учреждение» городского округа «город Якутск».

В декабре 2020 года назначен заместителем главы Якутска — руководителем аппарата Окружной администрации города Якутска.