Новое кадровое назначение
Бердников Дмитрий Викторович назначен исполняющим обязанности первого заместителя председателя правительства Республики Саха (Якутия).
Как сообщили в пресс-службе главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия), он будет заниматься вопросами организации и сопровождения работ по строительству Ленского моста.
Должность учреждена за счёт вакантных должностей в органах власти республики.
Необходимость назначения отдельного должностного лица в ранге первого заместителя председателя правительства Якутии обоснована началом активной фазы реализации строительства мостового перехода через реку Лена, необходимостью усиления координации работ между федеральными, региональными и муниципальными органами власти.
Справка
Бердников Дмитрий Викторович родился в 1966 году в городе Ангарск Иркутской области.
Окончил Иркутский ордена Красного знамени Политехнический институт по специальности «Инженер-строитель», «Теплогазоснабжение и вентиляция» и Иркутский государственный университет по специальности «Юриспруденция».
Трудовую деятельность начал мастером и дослужился до главного инженера треста «ВостокСантехМонтаж» Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР.
До 2014 года работал на руководящих должностях коммерческих структур Иркутской области.
В сентябре 2014 года избран депутатом и председателем Думы города Иркутска.
В марте 2015 года депутатами Думы города Иркутска наделен полномочиями мэра города Иркутска.
В марте 2020 года назначен исполняющим обязанности первого заместителя губернатора Иркутской области.
12 ноября 2020 года Указом Главы Республики Саха (Якутии) назначен исполняющим обязанности первого заместителя председателя правительства Республики Саха (Якутии).
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