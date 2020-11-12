Новое кадровое назначение

Бердников Дмитрий Викторович назначен исполняющим обязанности первого заместителя председателя правительства Республики Саха (Якутия).

Как сообщили в пресс-службе главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия), он будет заниматься вопросами организации и сопровождения работ по строительству Ленского моста.

Должность учреждена за счёт вакантных должностей в органах власти республики.

Необходимость назначения отдельного должностного лица в ранге первого заместителя председателя правительства Якутии обоснована началом активной фазы реализации строительства мостового перехода через реку Лена, необходимостью усиления координации работ между федеральными, региональными и муниципальными органами власти.

Справка

Бердников Дмитрий Викторович родился в 1966 году в городе Ангарск Иркутской области.

Окончил Иркутский ордена Красного знамени Политехнический институт по специальности «Инженер-строитель», «Теплогазоснабжение и вентиляция» и Иркутский государственный университет по специальности «Юриспруденция».

Трудовую деятельность начал мастером и дослужился до главного инженера треста «ВостокСантехМонтаж» Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР.

До 2014 года работал на руководящих должностях коммерческих структур Иркутской области.

В сентябре 2014 года избран депутатом и председателем Думы города Иркутска.

В марте 2015 года депутатами Думы города Иркутска наделен полномочиями мэра города Иркутска.

В марте 2020 года назначен исполняющим обязанности первого заместителя губернатора Иркутской области.

12 ноября 2020 года Указом Главы Республики Саха (Якутии) назначен исполняющим обязанности первого заместителя председателя правительства Республики Саха (Якутии).