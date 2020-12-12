Новое дыхание ТЮЗа Якутии

На днях Театр юного зрителя Якутии приобрел новый автобус ГАЗ-А69R33. С помощью нового транспорта театр расширит горизонты гастрольной деятельности. Покупка автобуса стала возможна благодаря финансированию партии «Единая Россия» по программе «Театры – детям» федерального партийного проекта «Культура малой родины». Проект направлен на укрепление материально-технической базы детских и кукольных театров, создание условий для качественного обновления репертуара, популяризация новых детских постановок в регионах.

Помимо автобуса появилось возможность приобрести светодиодный экран, аппарат синхронного перевода, обновлена оргтехника. Такая мощная финансовая поддержка даст театру возможность осуществить новые интересные проекты и замыслы.

Благодаря проекту ТЮЗ подготовил уникальный репертуар. 21 декабря 2020 года состоится премьера спектакля Виктора Розова «Вечно живые», постановка главного режиссера театра Александра Титигирова. В главных ролях играют молодые артисты театра Анастасия Петрова и Кирилл Рожин. Еще один спектакль готовится по новеллам Моэма Сомерсета — “От притворства к правде или наоборот…” в постановке главного художника Прасковьи Павловой. В главной роли — заслуженная артистка республики Мария Данилова.