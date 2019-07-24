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24 июля 2019, 14:15
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Новое: детская аналитическая журналистика

Детское издательство “Кэскил” будет развивать корреспонденский корпус по всей республике. Вместе со своими партнерами будет создавать интегрированную мотивационную систему для развития детей.  

Малая академия наук РС(Я) «Ленский край» первая площадка в которую вовлечены юные корреспонденты, для того чтобы попробовать себя в аналитической журналистике. В эти дни здесь работает Якутская международная исследовательская школа-2019. В проекте участвуют 97 школьников из Якутии и Гонконга. Всего в программе школы  представлено 11 полноценных научных исследований по разным отраслям. С детьми работают профессиональные журналисты Сардаана Эверстова из МЕДИА-ШКОЛЫ издательства и Екатерина Винокурова руководитель детской телевизионной студии “МОСТ-МЕДИА”. Издательство и телевизионная студия будут работать в сотрудничестве по многим направлениям.

Новости с исследовтельских площадок вы можете прочитать на новостной ленте сайта издательства, а первые серъезные аналитические работы детей в газетах “Кэскил” и “Юность Севера”.

Этот город самый умный! Будущее Якутска зависит от юных исследователей

http://keskil14.ru/etot-gorod-samyj-umnyj-budushhee-yakutska-zavisit-ot-yunyh-issledovatelej/

Как влияет Мохсоголлохский цементный завод на жизнь деревьев?

http://keskil14.ru/kak-vliyaet-mohsogollohskij-tsementnyj-zavod-na-zhizn-derevev/

Юные экологи изучат состояние водоемов Якутска.

http://keskil14.ru/yunye-ekologi-izuchat-sostoyanie-vodoemov-yakutska/

Якутские школьники создают прототип шагающей машины

http://keskil14.ru/yakutskie-shkolniki-sozdayut-prototip-shagayushhej-mashiny/

Секреты истории Якутска могут раскрыть безмолвные памятники

http://keskil14.ru/sekrety-istorii-yakutska-mogut-raskryt-bezmolvnye-pamyatniki/

Тематический диапазон довольно широк. По направлению физика и астрономия: «Исследование волновых процессов по наблюдениям серебристых (мезосферных) облаков» (рук. Колтовской И.И., Аммосова А.М.). Экологическая биохимия: «Воздействие цементной пыли на рост и метаболизм лиственницы Каяндера в условиях Центральной Якутии» (рук.Слепцов И.В., Рожина С.М.). Экология: «Исследование чистоты водоемов г. Якутска метода биоиндикации» (рук.Сокольников И.А., Попов Е.Н.).

Медицина: «Оценка влияния трансформации повседневного рациона питания  на антропометрические показатели» (рук. Петрова М.Н., Дохунаева А.М.). Биофизика: «Изучение наномира с помощью атомной силовой и растрово-электронной микроскопии» (рук. Яковлев А.М., Николаева Н.А.).

Робототехника, умные технологии, 3D моделирование: «Разработка роботизированной умной теплицы  в условиях Крайнего Севера» (рук. Абрамов Е.С., Киприянов В.В.), «Создание прототипа шагающего вездехода» (рук. Иванов И.О., Попков А.Н.), «Разработка умной инфраструктуры для Будущего Умного Якутска 2035» (рук. Гоголев Р.О., Местников Н.П.). История: «Места памяти города Якутска» (рук. Егоров А.Ф., Зыкова А.Р.).

Социолингвистика, психолингвистика,  теория речевого воздействия: «Кибертравля: причины, формы и средства» (рук.Филиппова С.В., Афанасьева О.В.). Социально-культурный сервис и туризм: «Формирование туристского пространства арктической дестинации» (рук.Николаева Н.А., Ефимова М.М.).

Почему мы начали с МАН? Исследовательские умения и навыки детей развиваются относительно автономно, а здесь команды сформированы по факту прибытия на данную площадку. Дети друг с другом познакомились только здесь и единственная связующая их линия — тема исследования. Компетентностный подход к аналитической детской журналистике, это общие исследовательские умения и навыки. То есть умение видеть проблемы, задавать вопросы, выдвигать гипотезы. У юнкоров развиваются навыки наблюдения, структурирования материала, работы с текстом и, конечно же, способность доказывать и защищать свои идеи.

В современном мире собственное выражение действительности детьми, стало актуальной. Согласитесь, осознание происходящего в условиях прорывного развития в мире легко и вполне грамотно усваивается молодежью. Время сквозных технологий – это время когда они родились, когда формировались их когнитивные особенности: речь, восприятие, воображение, память. В этой связи, особое желание взрослых в правильной самоидентификации детей мотивирует быть рядом и помогать.  

Добрых начинаний, ребята! Мы надеемся, что набравшись опыта, знаний в аналитической журналистике, Вы станете профессионалами авторской журналистики и будете успешно формировать имидж республики.

Ольга Семенова, 

директор детского издательства “Кэскил”

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