Новое дело о коррупции

В Мирнинском районе бывшая руководительница предприятия муниципального хозяйства обвиняется в коррупционных преступлениях.

Мирнинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего директора МУП «Удачнинское производственное предприятие муниципального хозяйства». Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ — присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, ч. 1 ст. 293 УК РФ — халатность, повлекшая причинение крупного ущерба и существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организации, а также ч. 3 ст. 160 УК РФ — растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения.

Следствием установлено, что в 2019 году директор в нарушение трудового законодательства, используя свое служебное положение, в связи с прекращением трудового договора утвердила дополнение к коллективному договору предприятия и подписала приказ, на основании которого ей было начислено и выплачено денежное вознаграждение за непрерывный стаж работы в сумме свыше 1 миллиона 800 тысяч рублей. Денежными средствами обвиняемая распорядилась по своему усмотрению.

Кроме того, в период с января по март 2019 года обвиняемая издала незаконный приказ, на основании которого главному бухгалтеру предприятия были незаконно начислены денежные средства в сумме свыше 1 миллиона 670 тысяч рублей в качестве денежного вознаграждения при увольнении. Преступными действиями директора были нарушены права других работников предприятия, которым в течение трех месяцев не выплачивалась заработная плата за февраль 2019 года.

Помимо этого, следствием собраны доказательства растраты денежных средств обвиняемой. Как установлено материалами уголовного дела, в январе 2019 года в отсутствие оснований она подписала договор и расходный кассовый ордер, на основании которого юристу, который не оказывал услуг, из кассы предприятия выплачены денежные средства в сумме свыше 165 тысяч рублей.

В ходе предварительного расследования на имущество обвиняемой наложен арест на сумму около 3 миллионов 500 тысяч рублей. Свою вину она признала в полном объеме.

Расследование завершено, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.