Новое архитектурное сооружение открыли на границе Сунтарского и Нюрбинского улусов

22 сентября 2022 года, в честь праздника Дня образования Сунтарского улуса состоялось торжественное открытие нового архитектурного сооружения. Теперь жителей и гостей улуса при въезде будет встречать огромное сооружение с большими иллюстративными буквами с названием улуса и металлическими фигурами в национальном стиле, символизирующий наш быт. С заново обустроенной дорожной инфраструктурой на облагораживаемой территории расположено место для стоянки автомобилей и установлены скамьи для отдыха. Символика сооружения предназначено оберегать путников и жителей улуса от всех невзгод.

Глава Сунтарского улуса Анатолий Григорьев поздравил присутствующих с открытием и поблагодарил строителей и всех причастных. В своей речи он отметил, что данное архитектурное сооружения несомненно станет одной из визитных карточек нашего улуса «Сунтаар – Олонхо дойдута». Гостям рассказали из каких материалов было построено сооружение, значение фигур на постаменте и что, в облагораживании территории было использовано сырье добывающееся в Кемпендяйском наслеге, известный и ценный своими свойствами очищать – цеолит.

В торжественной церемонии открытия памятного стенда приняли участие советник Главы РС (Я) Игорь Николаев, депутат Государственного Собрания (Ил Түмэн) РС(Я) Андрей Николаев, главы и жители наслегов улуса.