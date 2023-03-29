Новобранцы Службы спасения прошли боевое крещение

Новобранцы Службы спасения республики прошли учебно-тренировочные сборы

В Якутске прошли учебно-тренировочные сборы для новобранцев — спасателей районных поисково-спасательных отрядов Службы спасения Республики Саха (Якутия) в целях проведения наземной подготовки, выполнения учебно-тренировочных спусков с вертолета Ми-8, а также в рамках подготовки к безопасному пропуску весеннего половодья.

В 2023 году, благодаря поддержке главы Якутии Айсена Николаева и Правительства Республики Саха (Якутия), был увеличен штат Службы спасения республики. Ряды якутских спасателей пополнились новыми сотрудниками регионального аэромобильного отряда специального назначения с дислокацией в Алданском, Нерюнгринском, Верхневилюйском, Нюрбинском, Ленском, Среднеколымском поисково-спасательных отрядах.

Также в учебно-тренировочных сборах приняли участие спасатели Таттинского поисково-спасательного отряда и филиала Службы спасения в с. Чурапча.

Сегодня плановая тренировка спасателей Службы спасения РС (Я) в районе Кильдямцев у г. Якутска прошла под руководством спасателя 1 класса аэромобильного поисково-спасательного подразделения Александра Митрохина.

Спуски проходили беспарашютным способом – спасатели Службы спасения Республики Саха (Якутия) десантировались из вертолета Ми-8 авиакомпании «Полярные авиалинии» при помощи спусковых устройств.

«Проведена большая работа по становлению и подготовке молодых спасателей Службы спасения республики: произведен конкурсный отбор кандидатов на должность спасателя, курсанты прошли обучение по программе «Первоначальная подготовка спасателей», все успешно сдали зачеты и получили соответствующую квалификацию. За время учебных сборов в Якутске прошли дополнительную подготовку по специальности, в течение нескольких дней отрабатывали навыки беспарашютного десантирования в манеже с макета тренажера вертолета Ми-8.

Практически для всех вновь принятых спасателей – это первые учебно-тренировочные спуски с борта воздушного судна. В ходе учений с борта Ми-8 в целях подготовки к паводкоопасному периоду были отработаны ознакомительный спуск, приземление на ограниченную площадку, взаимодействие спасателей с экипажем вертолета. Десантная подготовка – обязательная составляющая обучения спасателей. При помощи беспарашютного десантирования спасатели Службы спасения республики ежегодно спасают жизни людей. Тренировка прошла успешно», — отметил временно исполняющий обязанности начальника ГБУ РС (Я) «Служба спасения РС (Я)» Василий Тарский.