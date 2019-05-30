Новинка издательства АСТ — Мурад Аджи «Святой Георгий и гунны»

Книга «Святой Георгий и гунны», конечно, вызовет споры, как и всё, о чем пишет автор. И неудивительно. Известный писатель выбрал тему, на которую был наложен запрет еще в 494 году. С тех пор все, что написано о святом Георгии, подвергается жесточайшей цензуре и бесконечным правкам. Почему?

Каким было истинное деяние святого? Как обрел он бессмертие? Что сделало его самым почитаемым святым в Степи? И совсем неожиданное, где пересеклись дороги Георгия и гуннов? Ответ на эти вопросы дает Мурад АДЖИ, писатель и географ, автор концепции Великого переселения народов.

Его книги в 90-х годах открыли миру неведомую доселе общую историю тюрков, покорив дерзостью, неожиданностью и красотой своих идей. Вызывая горячие споры, пробуждая память народа, они никого не оставляли равнодушным. То было новое слово в истории, слово географа.

«Наша Родина – Степь, а колыбель – Алтай», — доказывал он, превращая необозримые географические пространства в страну людей, объединенных духовным родством и верой. Его концепция Великого переселения помогла взглянуть на исторические процессы как бы с небесной высоты. И оттуда, сверху ему, географу, удалось увидеть то, что не замечали историки.

Тогда мы и узнали о 2000-летнем (!) прошлом России, о предшественнице Руси – стране Дешт-и-Кипчак (Великая Степь), о тюркских страницах российской истории.

Идея о нашем общем прошлом и духовном единстве была лейтмотивом всех его книг. То родство, свойственное нашим предкам, не забылось. Убедительным аргументом может служить V Всемирный форум по межкультурному диалогу (май, 2019). В рамках форума проходил круглый стол на тему «Роль Великого шелкового пути в налаживании диалога между тюркоязычными странами». И не случайно доклад о концепции Мурада Аджи, прозвучавший там, вызвал горячий отклик участников.

Его имя неотделимо от его книг, в каждой проступает душа, наполненная Небом. Именно так объяснял он слово «тюрки» — люди, чья душа наполнена Небом. Такими увидел и показал их, таким был и сам.

«Книгу эту я писал лет двадцать, – объясняет он, – а шел к ней всю жизнь. Судьба? Наверное. Ибо «что должно произойти, то – неизбежно». Так и случилось, ход жизненных событий сам, шаг за шагом, и не всегда по моей воле, открывал тайнопись лабиринтов Времени. Осторожно, порой наощупь я продвигался вперед по бесконечному пути в прошлое».

Он ушел из жизни 7 марта 2018 года, заканчивая работу над книгой, которая сегодня предлагается вниманию читателей.