Новая жизнь Бровастой Энжи

Якутская звезда интернета Анжелика Протодьяконова или «Бровастая» Энжи резко сменила имидж и начала жизнь с чистого листа, об этом она сообщила своим фолловерам в Instagram.

Дорогие мои инстадрузья!

Я хочу поделиться с вами своими мыслями 🙌🏻

Сейчас у меня сложные времена, я нахожусь в поиске себя 🙌🏻😊

Я окончательно решила, что не стоит превращать свою жизнь в «книгу жалоб»

Хочу научиться новому, начать читать полезные книги и начать ЖИТЬ с чистого листа 📖

Заниматься с сыном , активно заниматься спортом , в общем буду пробовать 🙏��

Анжелика попросила подписчиков отнестись к ее изменениям без шуток и иронии.

В ответ многие фанаты поддержали якутянку в начинаниях и посоветовали вести красивый грамотный блог о волшебном превращении «гадкого утёнка» в леди.

Но нашлись и те, кто воспротивился нововведению:

Без бровей ты неинтересна, превратишься в обычную мамашу с сыном.

Инстазвезда поспешила огорчить своих хейтеров:

Я все та же Энжи, но теперь с принципиально настроенной жизненной позицией ⚡

Я хочу и буду меняться в лучшую сторону 🙌🏻

А всем , кто меня поддерживает, хочу сказать огромное спасибо 🙏🏻 Что верите в меня☝🏻 это меня мотивирует и даёт сил 💪🏻

Да мне сейчас помогают , я этому очень рада. Ведь у каждого человека должен быть друг, соратник и идейный вдохновитель ☝🏻

Я благодарно принимаю все свои взлёты и падения от вселенной 💫

И да! Будет много нового! Вы все свидетели моего преображения во всех смыслах этого слова ❤

P.S я начала читать, чтобы повысить свой словарный запас и конечно , чтоб повысить уровень своей грамотности🤪

Что ж, пожелаем Анжелике удачи!