Новая Якутия: молодежный онлайн-форум пройдет в июле

Первый республиканский молодёжный онлайн-форум «Новая Якутия» пройдёт 11 июля и будет приурочен 10-летию Молодежного Правительства Якутии.

«Форум пройдёт под слоганом «Кризис — время возможностей», — сообщила председатель молодежного правительства Якутии, проректор по воспитательной работе и связям с общественностью АГАТУ Василина ЛУКИНА.

В качестве экспертов на форуме примут участие федеральные эксперты из разных городов России, молодые якутяне, живующие и работающие в разных уголках мира, которые выступят на площадках ZOOM и Instagram.

Напомним, что молодёжное правительство является общественной структурой и было создано в июле 2010 года. В июле 2018 года был сформирован третий состав молодежного объединения. В 2019 году молодёжное правительство Якутии вошло в ТОП-10 лучших по России.