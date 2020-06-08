08.06.2020
10:29
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Общество

Новая Якутия: молодежный онлайн-форум пройдет в июле

Первый республиканский молодёжный онлайн-форум «Новая Якутия» пройдёт 11 июля и будет приурочен 10-летию Молодежного Правительства Якутии.

«Форум пройдёт под слоганом «Кризис  — время возможностей», — сообщила председатель молодежного правительства Якутии, проректор по воспитательной работе и связям с общественностью АГАТУ Василина ЛУКИНА.

В качестве экспертов на форуме примут участие федеральные эксперты из разных городов России, молодые якутяне, живующие и работающие в разных уголках мира, которые выступят на площадках ZOOM и Instagram.

Напомним, что молодёжное правительство является общественной структурой и было создано в июле 2010 года. В июле 2018 года был сформирован третий состав молодежного объединения. В 2019 году молодёжное правительство Якутии вошло в ТОП-10 лучших по России.

Фото: Отдел по работе со СМИ Арктического ГАТУ.
Источник: Отдел по работе со СМИ Арктического ГАТУ.
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