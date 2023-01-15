Новая выплата для пенсионеров вводится с 16 января

Пенсионерам рассказали о денежной выплате, которую многие смогут впервые получить с этого года. Предоставляться такая сумма будет из расчета одной тысячи рублей за каждый год важного периода жизни. А перечислять деньги в регионах начнут уже с 16 января.

По словам специалистов, рассчитывать на новую денежную сумму пенсионеры смогут на региональном уровне. В разных субъектах Федерации местные власти поддерживают пожилых граждан, которые долгое время живут вместе в официальном браке. И таким пенсионерам выдают единовременную выплату.

Например, получить средства могут граждане, которые проживают в Ленинградской области и Санкт-Петербурге. Выплата полагается в ситуациях, когда пожилая пара отмечает важный длительный юбилей брака. Речь идет о юбилеях в 50 лет, затем в 60 лет, 70 и 75 лет.

При этом размер выплаты в каждом случае эквивалентен сумме прожитых вместе лет. То есть фактически за каждый год супружеской жизни пенсионерам платят по одной тысяче рублей.

Аналогичная выплата с такими же размерами действует и в ХМАО. А в других регионах суммы скромнее, но узнавать о них лучше в местном отделении соцзащиты. Выплата предоставляется только по заявлению от пенсионеров, обратиться нужно в течение полугода с момента юбилея.

Как отмечают специалисты, в той же Ленинградской области такие деньги пенсионерам начнут перечислять уже с 16 января по тем заявлениям, которые были одобрены недавно. Все остальные смогут получить средства позднее, после того, как обратятся за ними и подтвердят это документами. В первую очередь важно будет доказать, что брак был зарегистрирован официально и ни разу не прерывался за все время.

Источник: primpress.ru