Новая вершина Джулустана Борисова

Хотя Джулустан БОРИСОВ обретается вдали от родных краев, одно время якутские СМИ и интернет-форумы держали его в прицеле внимания. Но в последние годы он выпал из поля внимания общественности.

Уроженец Чурапчинского улуса, молодой человек взлетел в эпоху Михаила НИКОЛАЕВА. Выпускник МЭСИ был избран первым вице-президентом Федерации спортивной борьбы республики. Президентами же этой федерации традиционно становились президенты Якутии.

Через некоторое время Джулустан Борисов переехал в Москву и стал главой «Классической финансовой инвестиционной компании» (КФИК). Затем был назначен председателем Национального республиканского банка (РНБ), называли его и основным владельцем банка. В этот период был избран вице-президентом волейбольной федерации России.

Первый президент республики учредил Негосударственное образовательное учреждение «Якутский институт в Москве». Ректором Якутского института в Москве был назначен Джулустан Борисов.

Пресса писала о неких подозрительных финансовых операциях при обеспечении обучения, проживания и выплате стипендий якутским студентам в этом вузе. Но дальше публикаций дело не пошло.

Более драматично развивались события при конфликте республиканских элит, в которых оказались завязаны НРБ и ОАО РИК, то есть его «дочка» «РИК-Финанс». РИКовские потребовали возврата денег, которые республика ранее разместила на счетах НРБ. Но НР-банк расплачиваться по долгам не стал, а затеял долгую тяжбу в арбитражах. В результате все иски банком были проиграны, но денег ОАО РИК и его структурное подразделение «РИК Финанс» так и не получили.

Наоборот, НР-Банк заявил о вымогательстве со стороны РИК-Финанс, и прошли обыски в квартире Дмитрия Захарова, члена Наблюдательного Совета АЛРОСА и генерального директора «РИК Финанс», принадлежавшей правительству Республики Саха (Якутия). В некоторых СМИ прошли сообщения об аресте Захарова, которые были опровергнуты РИКом.

Это была лишь верхушка айсберга, ведь и РИК, и НРБ были крайне закрытыми структурами. Обе стороны не были заинтересованы в скандальных публикациях.

7 октября 2013 года ЦБ РФ отозвал лицензию у НР-банка «за проведение сомнительных операций, связанных с выводом средств за рубеж, в том числе через платежи за фиктивный импорт товаров».

У самого Джулустана Борисова видимых проблем с законом не возникало. Но на какое-то время он исчез из информационного поля.

И вот, SakhaLifе выяснил, что Джулустан Борисов возглавляет «ВостокУголь-Диксон». Это следует из информационного сообщения Управляющей компании «Восток-Уголь», размещенного сегодня, 15 августа. Сама компания основана в 2012-м. Приводим пресс-релиз полностью.

«ВостокУголь-Диксон» и «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» подписали соглашение о сотрудничестве

Соглашение между компанией «ВостокУголь-Диксон» и «Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» (АПИ) было подписано во Владивостоке в присутствии Заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Подписи под документом поставили генеральный директор АПИ Леонид Петухов и генеральный директор «ВостокУголь-Диксон» Джулустан Борисов.

В соответствии с соглашением, стороны будут осуществлять взаимодействие при реализации компанией «ВостокУголь-Диксон» проекта по освоению Таймырского угольного бассейна. АПИ будет содействовать в получении проектом государственной поддержки, необходимой для его успешного воплощения. Это, в частности, – включение «ВостокУголь-Диксон» в число резидентов Арктической зоны, поддержка законодательных инициатив, необходимых для развития проекта. АПИ будет оказывать компании помощь в эффективном взаимодействии с другими институтами федеральной и региональной власти, а также в переговорах с потенциальными инвесторами и партнерами.

Соглашение было подписано в ходе официального визита во Владивосток делегации Индии во главе с министром торговли и промышленности, состоявшегося в преддверии V Восточного экономического форума. В рамках визита были проведены переговоры руководителей «ВостокУголь-Диксон» и крупнейшей угольной компании Индии Coal India. Индийская компания выразила заинтересованность в установлении партнерских отношений с «ВостокУголь-Диксон», предполагающих как приобретение таймырского угля, так и совместное участие в его добыче. Для более глубокой проработки этого вопроса запланирован приезд представителей Coal India на Таймыр.

Справочно:

ООО «ВостокУголь-Диксон» (до смены названия – ООО «Арктическая горная компания-Диксон»; находится под управлением УК «ВостокУголь») реализует проект освоения Таймырского угольного бассейна. Прогнозные ресурсы – 225 млрд т качественных марок угля А, Т, ОС, СС, КО, К, КЖ. Компания ведет геологоразведочные работы с 2016 года. Открыто два месторождения с совокупными запасами 69 млн т. Начало добычи запланировано на 2019 г. После выхода на проектную мощность ежегодный объем добычи составит до 30 млн т. Для вывоза угля компания построит собственный угольный терминал и создаст флот ледового класса. Отгрузка угля будет вестись круглогодично, в зимнюю навигацию – с ледокольным сопровождением ФГУП «Атомфлот».

Индия – второй по величине производитель и импортер угля в мире (данные компании Coal India). В 2018 г. при добыче в 730 млн т потребление угля в стране достигло 969 млн т. По данным Coal India, в 2017-2018 гг. Индия импортировала 47 млн т коксующихся углей, спрос на этот вид углей будет увеличиваться, и к 2030-2031 гг. их импорт составит 140 млн т. Coal India прогнозирует, что нынешние основные поставщики – Австралия, Канада, США – не смогут обеспечить растущий спрос, в связи с чем страна заинтересована в увеличении поставок из России.

Ссылка: https://vostokcoal.ru/news/2019/08/15/vostokugol-dikson-i-agentstvo-dalnego-vostoka-po-privlecheniyu-investicij-i-podderzhke-eksporta-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve/

Как удалось узнать SakhaLife, Джулустан БОРИСОВ работает в «Восток-угле» давно, практически с начала проектов по добыче угля в Арктике, прошел путь от менеджера до генерального директора одного из крупных подразделений холдинга.

Если ООО «ВостокУголь-Диксон» выйдет на проектную мощность – добычу 30 миллионов тонн угля в год, то это будет весьма значимо. Сейчас тонна энергетического угля при импорте из России стоит около 95 долларов, коксующегося угля при импорте из России – около 105 долларов. Следовательно, цена 30 миллионов тонн угля – примерно 3 миллиарда долларов, по нынешним ценам.

Таким образом, Джулустан Борисов вновь на коне, то есть при высокой должности. Он считается одним из самых успешных якутян в бизнесе и светской персоной, принятой в столичных богемных и гламурных кругах.