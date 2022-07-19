Новая уловка мошенников, на которую разводят доверчивых якутян

Банк России предупреждает: аферисты звонят от имени сотовых операторов

Для хищения денег мошенники используют новые, все более изощренные схемы, якутяне по-прежнему становятся их жертвами, финансовые потери граждан растут. Банк России предупреждает об очередной уловке, которую придумали злоумышленники.

Аферисты звонят гражданам под видом сотрудников службы поддержки оператора сотовой связи и сообщают, что номер абонента скоро перестанет действовать. Чтобы избежать отключения номера, человеку предлагают набрать на мобильном телефоне определенную комбинацию цифр.

«При наборе продиктованных звонящим цифр абонент подключает переадресацию своих звонков и текстовых сообщений, в том числе с СМС-кодами от банка, на номера мошенников. Таким образом аферисты получают доступ к дистанционному управлению банковским счетом и крадут у людей деньги», — пояснил заместитель управляющего Отделением — Национальным банком по Республике Саха (Якутия) Дальневосточного ГУ Банка России Андрей Гриднев.

Иногда лжеоператоры сообщают, что гражданину необходимо переоформить договор об оказании услуг связи, поменять тарифный план на более выгодный или отключить платную услугу. Помимо этого, злоумышленники выманивают у граждан персональные данные, секретные коды и пароли под предлогом того, что поступила заявка о смене мобильного оператора с сохранением номера.

Независимо от легенды, рассказанной звонящим, цель мошенников — получить у человека код для входа в его личный кабинет мобильного оператора и установить переадресацию либо убедить абонента подключить ее самостоятельно.

При поступлении подобного телефонного звонка прервите разговор. Если вы продолжили общение, и вам во время разговора пришел СМС-код от личного кабинета, никому не сообщайте его. Если возникли вопросы, самостоятельно позвоните в службу поддержки мобильного оператора по номеру, который указан на его официальном сайте.

Знания о том, как противодействовать мошенникам, помогут в нужную минуту принять правильное решение и не потерять свои сбережения. В специальном разделе на сайте Банк России публикует распространенные мошеннические схемы и способы защиты от них, информация регулярно дополняется. Также на информационно-просветительском ресурсе fincult.info в рубрике «Грабли» можно прочесть истории людей, которые столкнулись с аферистами, и советы специалистов, как вести себя в подобных ситуациях, чтобы не потерять деньги.

19.07.2022