Новая телефонная линия СК России для бизнеса

Вчера в Следственном комитете России была открыта телефонная линия для приема и экстренного реагирования на сообщения о давлении на бизнес. За первые сутки работы на нее поступило 46 сообщений из 23 субъектов Российской Федерации.

Наибольшее количество сообщений поступило из Ставропольского края – 5; города Москвы – 4; Краснодарского края – 3. Кроме того, в числе обратившихся были жители Самарской, Архангельской, Астраханской, Кемеровской, Кировской, Ленинградской областей, городов Санкт-Петербурга, Севастополя, Еврейской автономной области, Кабардино-Балкарской Республики и других регионов.

Круг вопросов, которые озвучили заявители, достаточно широк. Ряд из них касался, по мнению обратившихся, необоснованного уголовного преследования в следственных органах СК России. В частности, 3 сообщения связаны с расследованием уголовных дел о налоговых преступлениях, 4 – о мошенничестве. Еще двое граждан сообщили о необоснованном, по их мнению, уголовном преследовании в следственных органах полиции, которые расследуют уголовные дела о мошенничестве и растрате. Также заявители озвучили информацию о неправомерных действиях должностных лиц полиции, прокуратуры; о ненадлежащем рассмотрении в следственных органах СК России обращений; о несогласии с решением об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц ГУ МВД РФ, а также о нарушении требований охраны труда.

Вся поступившая информация направлена в соответствующие подразделения центрального аппарата СК России для рассмотрения по существу и принятия мер реагирования. По сообщениям, прямо не связанным с деятельностью Следственного комитета России, гражданам предоставлена информация справочного характера.

Прием сообщений осуществляется по номеру телефона: 8 (495) 986-78-18 (с понедельника по четверг с 09:00 мск до 18:00 мск, в пятницу и предпраздничные дни с 09:00 мск до 16:45 мск).

Представитель СК России С.Петренко

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