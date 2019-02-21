Новая структура, объединяющая 7 якутских научных институтов, обрела руководителя

Член-корреспондент РАН Михаил Лебедев назначен председателем Федерального исследовательского центра ЯНЦ СО РАН.

Новая структура, объединяющая в себе 7 якутских академических институтов, обрела руководителя. Приказом министра высшего образования и науки РФ М.М. Котюкова от 7 февраля член-корреспондент РАН Михаил Лебедев назначен председателем ФИЦ ЯНЦ СО РАН.

М.П. Лебедев начал трудовую деятельность в 1981 г. с должности стажера-исследователя Института физико-технических проблем Севера Якутского филиала СО АН СССР. Окончил аспирантуру Института металлургии им. А.А. Байкова АН СССР и в 1990 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности «Порошковая металлургия и композиционные материалы». В 1999 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности «Технология и машины сварочного производства» в Российском государственном университете нефти и газа имени И.М. Губкина.

Михаилом Петровичем разработаны принципы построения высокоэффективных композиционных систем, перспективных для применения в условиях Арктики. Исследование процессов структурообразования и особенностей раздела границ фаз, позволило установить механизм формирования композиционного материала с высокими физико-механическими характеристиками, таких как конструкционные базальтопластики и инструментальные алмазометаллические материалы. Результаты научных исследований явились основой промышленной технологии получения теплоизолирующих материалов и строительной арматуры, конкурентоспособной на рынке северо-востока Российской Федерации.

Он является руководителем программы Президиума РАН, координатором Программы фундаментальных исследований СО РАН, входит в состав координационного Совета и является одним из организаторов проведения комплексных научных исследований РАН в Республике Саха (Якутия), направленных на развитие производительных сил и социальной сферы 2016-2020 гг., член Президиума СО РАН, член бюро Объединённого ученого совета СО РАН по химии, Совета по науке и технической политике при Главе Республики Саха (Якутия), член редколлегии журнала «Химическая технология», член диссертационного совета при ФГБОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет».