Новая стилистика власти Айсена Николаева

28 мая 2018 года врио главы Республики Саха (Якутия) указом президента РФ Владимира Путина назначен мэр Якутска Айсен Николаев.

Среди обилия цифр и программ, раскрывающих достижения Айсена Николаева за минувший год, что он находится на посту главы республики, хочу обратить внимание на другой аспект его безусловного обретения. Он имеет глубокие корни и свято оберегается в культуре якутского, русского и многих других народов, проживающих в нашем северном крае. Речь идет о народности, гармоничном восприятии фигуры первого лица республики именно как народного лидера. Этому нельзя обучиться у самых крутых имиджмейкеров и не купить ни за какие деньги. Такие качества впитываются с молоком матери, выпестовываются культурной средой, взращиваются на исторических примерах. И, безусловно, это огромная внутренняя ежедневная работа над собой человека, взвалившего огромный груз ответственности за судьбу самого большого региона России.

С особым вниманием Ил Дархан откликается на вопросы простых граждан, молниеносно реагирует на вопросы, не терпящие отлагательств. Посмотрите на фотографии главы республики в кругу семьи, церковном храме или на ысыахе, среди тружеников села, оленеводов, рабочих бригадах, с митинга в «Триумфе» перед толпой негодующих – везде Айсен Николаев центральная фигура, увлекающая за собой – мыслью, движением, образом – к обретению новых смыслов, конструктивным преобразованиям. С приходом Айсена Николаева задан тренд на новую стилистику обновленной власти Якутии. Это многим, даже членам его команды, еще предстоит осознать.

В литературоведении есть такой емкий термин — «народность литературы». Она определяется важностью для народа вопросов, которые поднимает художник, освещающий существенные явления жизни людей. Айсен Николаев, на мой взгляд, сделал самое главное, что можно было успеть за столь короткий срок – вычленил точки экономического и социального, интеллектуального роста республики, сохранения и приумножения ее человеческого капитала. Теперь необходимо выстроить систему и механизмы реализации принятых указов и программ, отперевшись в этом на потенциал самого народа.

Одна якутская пословица в переводе на русский язык звучит так: «Никто не прозревал свою будущность, осветив ее лучиной». Люди созидания и интеллектуального роста за этот год Ил Дархана обрели эту «будущность», стали отчетливей понимать куда и как будет развиваться республика.