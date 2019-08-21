Новая скрипка в городе

Новая скрипка в Якутске Горожанам хорошо известна скрипачка Елена Березовская, время от времени играющая на скрипке на улицах Якутска. Но сегодня вечером была замечена еще одна скрипачка, тоже играющая на улице. Приятно пройтись по центру вечером!

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