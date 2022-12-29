Новая схема: как обманули якутского студента при продаже компьютера

В отдел полиции МУ МВД России «Якутское» обратился 25-летний студент. Он пояснил, что в мобильном приложении опубликовал объявление о продаже игрового компьютера за 110 000 рублей. Вскоре через мессенджер с ним связался потенциальный покупатель, в ходе диалога с которым, они договорились, что технику заберет курьер, а оплата поступит на карту.

Вечером к общежитию, где проживает студент, подъехал курьер и забрал товар, а «покупатель» отправил электронный чек об оплате. Однако, спустя несколько часов денежные средства так и не поступили, тогда потерпевший написал покупателю, сообщив о проблеме. Тот в свою очередь попросил продиктовать номер банковской карты и пришедший смс-код. Когда студент назвал запрашиваемые данные, ему стали поступать уведомления об оформлении кредита. Поняв, что его обманули, молодой человек обратился в полицию.