Новая сцена в Амге появилась благодаря партийному проекту «Единой России»

По партийному проекту Единой России «Культура малой родины» проведен общественный мониторинг Амгинского центра культуры им. Федота Потапова. Центр культуры получил 1 млн 103 тыс. 87 руб. на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры. В общественном мониторинге приняли участие представители Партии «Единая Россия» – заместитель Секретаря Мировского первичного отделения Екатерина Васильева, депутат районного Совета Амгинского улуса Евдокия Сутакова, глава Амгинского наслега Михаил Артемьев и представители общественности села Амга. Общая сумма сцены составила 2 млн 649 тыс. 999,5 руб. из них: субсидия 1 млн 103 тыс. 873 руб., из местного бюджета (софинансирование) поступило 1 млн 546 тыс. 126,5 руб. Договор заключен с предприятием ООО «Современные технологии» (г. Бор , Нижегородской области). малой закупкой в количестве 7 шт.​ Сцену доставили ровно срок, оплата прошла полностью. Общественность наслега выразила благодарность партийному проекту «Единой России».

Источник: Пресс-служба ЯРО ЕР.

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