19.12.2021
19:27
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Желток
Новая Сардана Авксентьева не убивала собак лопатой
Их убивали республиканские чиновники. Об этом заявила Сардана Владимировна 17 декабря в свое оправдание на обвинение депутата Владимира Бурматова, во время очередного пленарного заседания в Госдуме РФ.
Где на рассмотрение был внесен законопроект о внесении изменений в отдельные статьи федерального закона «Об ответственном обращении с животными», которые касаются содержания и выгула.
Смотрим видео:
Источник: Госдума ТВ
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