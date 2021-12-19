19.12.2021
19:27
262

Желток

Новая Сардана Авксентьева не убивала собак лопатой

Их убивали республиканские чиновники. Об этом заявила Сардана Владимировна 17 декабря в свое оправдание на обвинение депутата Владимира Бурматова, во время очередного пленарного заседания в Госдуме РФ.

Где на рассмотрение был внесен законопроект о внесении изменений в отдельные статьи федерального закона «Об ответственном обращении с животными», которые касаются содержания и выгула.

Смотрим видео:

Источник: Госдума ТВ
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх