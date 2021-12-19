Новая Сардана Авксентьева не убивала собак лопатой

Их убивали республиканские чиновники. Об этом заявила Сардана Владимировна 17 декабря в свое оправдание на обвинение депутата Владимира Бурматова, во время очередного пленарного заседания в Госдуме РФ. Где на рассмотрение был внесен законопроект о внесении изменений в отдельные статьи федерального закона «Об ответственном обращении с животными», которые касаются содержания и выгула. Смотрим видео:

Источник: Госдума ТВ

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