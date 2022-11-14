Новая российская киносеть стартует в 10 селах Якутии

На логотипе киносети «Экстра Синема», которая стартует 12 ноября в Якутии, алмаз и киноэкран в свете северного сияния. Новый премьерный фильм Дмитрия Давыдова «Песни лета» будет показан жителям 10 населенных пунктов с численностью населения от 600 чел до 3,3 тысяч, а 24 ноября выйдет в прокат фильм Степана Бурнашева «Наша зима».

«Для Якутии кинематограф — это один из местных брендов, и в наших силах сделать так, чтобы российский кинопрокат самым популярным. И, конечно, в этот процесс будут максимально вовлечены наши режиссеры. Развитие креативной экономики — одна из ключевых задач для республики на ближайшее десятилетие. Поэтому мы и дальше будем поддерживать наше кино, в том числе и открывая новые кинотеатры. До конца года 10 якутских кинопроекторов начнут работать в сельских кинотеатрах, они будут установлены в 10 населенных пунктах Якутии», – сказал глава Якутии Айсен Николаев.

Небывалая история для России со времен Советского Союза, ведь кинозалы в последние 20 лет открывались обычно в крупных городах, а малые города и сельские населенные пункты система кинофикации, построенная по голливудским стандартам, обходила стороной. Для них это было слишком дорого и неразумно. Ведь любую киноновинку сельчане могут посмотреть всем селом за 1-2 сеанса, а прежняя система проката по DCI технологии заставляла их крутить фильмы с утра до ночи, нарушая обычную работу домов культуры со своими мероприятиями для населения.

Проблема, известная лишь муниципалам, теперь полностью решена, фильмы можно показывать любое количество сеансов – хоть один-два раза в месяц, хоть каждый день. Все зависит от желаний жителей и руководства дома культуры. Демонстратор выбирает фильм на платформе, назначает сеансы, продает билеты, в том числе по Пушкинской карте, а проектор в это время автоматически закачивает фильм на жесткий диск внутреннего сервера, и в нужное время проектор сам включит и покажет фильм для собравшихся в зале зрителей. Профессия киномеханика уходит в прошлое. Проектор небольшой и простой в эксплуатации, подвешивается прямо в зале под потолком, кинобудка не нужна, замены ламп или какого-то специального обслуживания не требуется, скоростной Интернет тоже не требуется, подойдет какой есть. После каждого сеанса данные о результатах проката автоматически уходят в ЕАИС, а правообладателю фильма – отчет о его заработке и начисление гонорара.

Первые пробные сеансы показали, что залы заполняются на 50-60%, а иногда и аншлаги были, что стулья приходилось приставлять. В Якутии любят смотреть свое кино, локальные фильмы нравятся зрителям и собирают приличную кассу. Но библиотека новой киноплатформы будет постоянно пополняться киноновинками не только якутского производства, поскольку проектором и системой кинофикации заинтересовались сразу в нескольких регионах. Там система будет стартовать уже в новом году.

Остро стоит вопрос кинофикации в Донбассе и других присоединенных территориях, где жители тоже хотят ходить в кино и смотреть российские фильмы. Один зал по технологии «Экстра Синема» уже установлен в г. Кировское ДНР и в первоочередном порядке планируется открыть еще несколько залов. Для создания единой культурной среды государству нужно срочно решать вопросы организации там бесплатных показов с компенсацией расходов кинозалам и выплатой гонорара правообладателям в условиях невозможной пока регистрации контрольно-кассовой техники и крайне низкого уровня доходов населения.

Проектор производится в Технопарке «Якутия», комплектующие из дружественных стран, сборка и все программное обеспечение – отечественные. Кинопроектор ECP-221 способен дать изображение на экран до 10 метров ширины, яркий и мощный, создан по «последнему слову техники». Контент полностью защищен, используется собственная система кодировки файлов, для которой якутскими программистами создан свой плеер. Финансовую поддержку производства первой партии из 10 проекторов оказало Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия). Проект реализуется под патронажем Главы республики Айсена Николаева и уже привлек внимание целого ряда федеральных органов власти.

На очереди – новая модель проектора с изображением 4К, ее тестирование уже началось. Стоимость будет такой же, но требования к Интернету повышенные, так как файл с фильмом больше по объему и закачивается в проектор значительно дольше по времени.

«Система кинопроката в России получает новую жизнь, — говорит директор Экстра Синема Петр Чиряев. — Мы шли к этому 10 лет и теперь пришло наше время. Прокат не умер, просто мы оставляем в прошлом голливудские стандарты и будем работать по российской модели и со своим проектором. Хотим, чтобы в каждом, даже совсем небольшом населенном пункте, где есть ДК и свой зрительный зал, у жителей была возможность смотреть киноновинки всем вместе, магия кино и коллективные просмотры никуда не делись».

Список сел, где открываются залы Экстра Синема:

1. с. Сайылык, Верхневилюйский район;

2. с. Дикимдя, Горный район;

3. с. Магарас, Горный район;

4. с. Кобяй, Кобяйский район;

5. с. Тюнгюлю, Мегино-Кангаласский район;

6. с. Аппаны, Намский район;

7. с. Антоновка, Нюрбинский район;

8. с. Огородтах, Усть-Алданский район;

9. с. Сырдах, Усть-Алданский район;

10. с. Дябыла, Чурапчинский район.