Новая работа экс-премьера Якутии

Бывший премьер Якутии Евгений ЧЕКИН назначен на должность врио председателя правительства Камчатского края.

В ходе еженедельного оперативного совещания губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ озвучил ряд кадровых решений.

Временно исполнять обязанности председателя правительства края с сегодняшнего дня начнёт Евгений ЧЕКИН. Губернатор подчеркнул, что координация работы правительства края в соответствии с разрабатываемой стратегией региона — ключевая задача.

«Работа правительства должна быть приоритизирована в соответствии с вызовами времени. Евгений Алексеевич, под вашим руководством проходит разработка стратегии развития края, а это не только экономическая сфера. Важно, чтобы все в деятельности правительства края и всех министерств было подчинено ее реализации. Должны быть определены четкие направления концентрации усилий министерств и ведомств. В этой работе я хочу видеть четкие приоритеты в работе каждого министерства. Процесс ради процесса мне не нужен», — подчеркнул Владимир Солодов.

Справка:

Евгений Алексеевич Чекин родился 24 августа 1973 года в Ярославской области.

В 1997 году окончил Ярославскую государственную медицинскую академию, в 2004 году – Всероссийский заочный финансово- экономический институт.

07.2003 – 04.2005 – руководитель межрегионального фонда по защите прав и законных интересов инвесторов; директор автономной некоммерческой организации «Региональный фондовый центр», г. Ярославль.

05.2005 – 04.2007 – главный экономист финансового отдела, главный менеджер по лизинговым операциям, старший кредитный эксперт ОАО «БИНБАНК», г. Ярославль.

04.2007 – 11.2007 – директор филиала ОАО Региональная компания «НОМОС-лизинг», г. Ярославль.

04.2008 – 05.2009 – исполнительный директор филиала ОАО «ВТБ-лизинг», г. Ярославль.

08.2009 – 08.2011 – начальник отдела государственно-частного партнерства комитета инвестиционной политики и внешнеэкономической деятельности, начальник отдела государственно-частного партнерства комитета по привлечению инвестиций департамента экономического развития Ярославской области, г. Ярославль.

08.2011 – 10.2016 – и. о. руководителя департамента государственно-частного партнерства, заместитель министра экономики и промышленной политики Республики Саха (Якутия).

10.2016 – 06.2018 – председатель правительства Республики Саха (Якутия).

08.2018 – 10.2019 – помощник председателя Счетной палаты Российской Федерации, г. Москва.

10.2019 – 06.2020 – советник генерального директора, советник департамента инвестиционных проектов АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и развитию экспорта».