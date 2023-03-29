Новая примета: Если сломана метла у памятника дворнику, то…

До сих пор не починили метлу дворнику. Неудивительно что город снегом завалило, пишет @aartykru. Плохая примета: сломана метла у памятника дворнику — город утонул в снегу.

Фото: тгк @aartykru Источник: тгк @aartykru

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