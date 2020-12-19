Новая постановка Костаса Марсана

Национальный театр танца Республики Саха (Якутия) им. С.А.Зверева-Кыыл Уола к 120-летию со дня рождения С.А.Зверева-Кыыл Уола представляет премьеру музыкально-хореографического спектакля-притчи «Хара саһыл» (Черная лиса) по мотивам одноименного произведения С.А.Зверева-Кыыл Уола.

Постановочная группа: композитор – Николай Михеев, автор либретто и режиссер-постановщик — Костас Марсаан, автор оригинального перевода – Зоя Попова, хореограф-постановщик – Светлана Бессонова, художник-постановщик – Екатерина Шапошникова, дирижер-постановщик – Николай Петров.



Премьера состоится в онлайн формате 25 декабря 2020 г. в 20 часов, доступен в закрытом YouTube канале Национального театра танца РС(Я) им. С.А.Зверева-КыылУола.

Правила покупки билета:

— Зайдите на сайт Tesserus.com

— Найдите афишу спектакля «Хара саһыл», нажмите на ссылку

— Укажите количество билетов. Номер контактного телефона и электронный адрес

— Заполните номер банковской карты и оплатите 200 руб.

— СМС код отправляете по этому номеру 8-962-739-35-53