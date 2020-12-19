19.12.2020
18:20
76

Культура

Новая постановка Костаса Марсана

Национальный театр танца Республики Саха (Якутия) им. С.А.Зверева-Кыыл Уола к 120-летию со дня рождения С.А.Зверева-Кыыл Уола представляет премьеру музыкально-хореографического  спектакля-притчи  «Хара саһыл» (Черная лиса) по мотивам одноименного произведения С.А.Зверева-Кыыл Уола.

Постановочная группа: композитор – Николай Михеев, автор либретто и режиссер-постановщик —  Костас Марсаан, автор оригинального перевода – Зоя Попова, хореограф-постановщик – Светлана Бессонова, художник-постановщик – Екатерина Шапошникова, дирижер-постановщик – Николай Петров.

Премьера состоится в онлайн формате  25 декабря 2020 г. в 20 часов, доступен в закрытом YouTube канале Национального театра танца РС(Я) им. С.А.Зверева-КыылУола. 
Правила покупки билета:
— Зайдите на сайт Tesserus.com
— Найдите афишу спектакля «Хара саһыл», нажмите на ссылку
— Укажите количество билетов. Номер контактного телефона и электронный адрес
— Заполните номер банковской карты и оплатите 200 руб.
— СМС код отправляете по этому номеру 8-962-739-35-53

Фото: sakha.gov.ru
Источник: sakha.gov.ru
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх