13.10.2021
20:27
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Политика

Новая политическая звезда России – И это все о ней

Вчера, 12 октября состоялось первое заседание Госдумы VIII созыва.

На первом заседании федеральный телеканал Россия24 взял интервью у Сарданы АВКСЕНТЬЕВОЙ — нового депутата Госдумы. В подводке корреспондент отметил, что берет интервью «у новой политической звезды России».

Так Сардана Авксентьева оказалась на прямом включении федерального телеканала с первого заседания Госдумы, то есть ей отдали предпочтение из многих депутатов.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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