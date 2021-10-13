Новая политическая звезда России – И это все о ней

Вчера, 12 октября состоялось первое заседание Госдумы VIII созыва. На первом заседании федеральный телеканал Россия24 взял интервью у Сарданы АВКСЕНТЬЕВОЙ — нового депутата Госдумы. В подводке корреспондент отметил, что берет интервью «у новой политической звезды России». Так Сардана Авксентьева оказалась на прямом включении федерального телеканала с первого заседания Госдумы, то есть ей отдали предпочтение из многих депутатов.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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