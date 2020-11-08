Новая победа профессионала Петра Васильева

Вчера в Стамбуле прошел очередной рейтинговый турнир по боксу среди начинающих профессионалов. В рамках боксерского вечера состоялся второй поединок к карьере для якутского боксера Петра Васильева, сообщает Sportyakutia.ru .

Поединок против турецкого боксера Умут Аталай – Васильев выиграл единогласным решением судей по очкам. Несмотря на то, что визуально турок смотрелся крупнее нашего боксера, превосходство якутянина было заметно во всех раундах поединка.

Первые минуты боя прошли достаточно плотно, боксеры старались перехватить инициативу и центр ринга. Наиболее успешным здесь оказался именно якутский боксер, во многом благодаря грамотным наставлениям своего тренера из угла. Васильев не стал боксировать на дистанции, а плотно стал прижиматься к противнику и большинство своих ударов выбрасывал именно в корпус соперника. Как итог, уже к концу раунда турецкий боксер стал проваливаться, у него заметно подсели скорость и реакция. В дальнейших раундах Васильев не упустил своего преимущества и завершил поединок уверенной победой.

Как сообщил «Спорт Якутии» тренер и менеджер боксера Семен Лукин, его подопечный провел в целом хороший бой, спортсмен выполнил в ринге все его установки.

Таким образом, профессиональный рекорд Петра Васильева после этой победы стал 2-0-0 (два боя, две победы, 0 поражений). Боксер выступает в весовой категории до 61,235 кг (135 фунтов).

Напомним, дебют в профессиональном ринге Петра Васильева состоялся со всем недавно. 10 октября в первом бою якутянин в четвертом раунде нокаутировал Фаруха Хаирова.

Петру Васильеву 26 лет, он является мастером спорта международного класса по боксу, трехкратный победитель Международного турнира класса «А» памяти Константина Короткова. В 2014 году становился бронзовым призером молодежного первенства России в Калмыкии, а также международного турнира «Кубок Принца» в Таиланде и турнира «Totano elite Boxing event» в Испании. Из последних результатов боксера можно отметить его выступление на недавнем турнире в Новороссийске, где Васильев занял второе место на турнире класса «А» на «Кубок командующего ВДВ».