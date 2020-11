Новая победа профессионала Петра Васильева

View this post on Instagram

Петр Васильев @petrelly_vs выиграл свой второй рейтинговый профессиональный бой 👏🏼👏🏼👏🏼 Как сообщил "Спорт Якутии" тренер @lukin_semen Семен Лукин Якутский боксер единогласным решением судей по очкам победил турецкого боксера Умут Аталай ‼️ Встреча прошла в Стамбуле, 7 ноября. Дальше — больше 🙏🏼 #спортякутии #боксякутии #бокс