15.11.2020
18:21
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Культура
Новая песня «Ангелам в обличии людей» — благодарность медикам
Известная певица Елена Старостина-Хотун Арылы презентовала новую песню «Эйиэхэ, эмчиккэ» («Ангелам в обличии людей»), посвященную медицинским работникам. Исполнительница — автор мелодии, слова написаны Надежды Андросовой-Айтылы.
«В такое сложное время хотелось передать через музыку то, что самое главное для человека — это жизнь и здоровье! Желаю всем человечности, терпения, доброжелательности! Низкий поклон людям в белых халатах, которые делают всё возможное ради нас»,- говорит Хотун Арылы.
Режиссер видеоклипа — Евгений Прокопьев. Аранжировка песни — Михаил Перетёртов. Сведение и запись Антон Иванов («Dobun music»).
Фото: предоставлено Еленой Старостиной-Хотун Арылы
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
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