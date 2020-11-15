Новая песня «Ангелам в обличии людей» — благодарность медикам

Известная певица Елена Старостина-Хотун Арылы презентовала новую песню «Эйиэхэ, эмчиккэ» («Ангелам в обличии людей»), посвященную медицинским работникам. Исполнительница — автор мелодии, слова написаны Надежды Андросовой-Айтылы. «В такое сложное время хотелось передать через музыку то, что самое главное для человека — это жизнь и здоровье! Желаю всем человечности, терпения, доброжелательности! Низкий поклон людям в белых халатах, которые делают всё возможное ради нас»,- говорит Хотун Арылы. Режиссер видеоклипа — Евгений Прокопьев. Аранжировка песни — Михаил Перетёртов. Сведение и запись Антон Иванов («Dobun music»). View this post on Instagram A post shared by SakhaLife (@sakhalife.ru)

Фото: предоставлено Еленой Старостиной-Хотун Арылы Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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