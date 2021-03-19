19.03.2021
16:30
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Коронавирус

Новая партия вакцин ожидается на следующей неделе

В Якутии использовано 99,5 % от поступившей в республику вакцины.

Ольга Балабкина сообщила, что на следующей неделе ожидается отгрузка новой партии вакцины по разнарядке Минздрава России. 

Продолжается предварительная запись на получение вакцины через обращение в медучреждение по месту жительства. Также на вакцинирование можно записаться через портал госуслуг.

На прошлой неделе соответствующим указом Главы Якутии Айсена Николаева были сняты и смягчены ряд ограничительных мер, в том числе на проведение крупных мероприятий муниципального уровня.  

«Республиканским оперштабом разработан стандарт проведения массовых мероприятий в муниципальных образованиях. Все должны соблюдать масочный режим, социальное дистанцирование, вход в мероприятие после термометрии», — уточнила Ольга Валерьевна.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия)
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