Новая партия вакцин ожидается на следующей неделе

В Якутии использовано 99,5 % от поступившей в республику вакцины.

Ольга Балабкина сообщила, что на следующей неделе ожидается отгрузка новой партии вакцины по разнарядке Минздрава России.

Продолжается предварительная запись на получение вакцины через обращение в медучреждение по месту жительства. Также на вакцинирование можно записаться через портал госуслуг.

На прошлой неделе соответствующим указом Главы Якутии Айсена Николаева были сняты и смягчены ряд ограничительных мер, в том числе на проведение крупных мероприятий муниципального уровня.