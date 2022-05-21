Новая пандемия? По миру распространяется оспа обезьян

Аянгма Ванчикова в своем телеграм-канале #ванчиковааг сообщила:

— Перечитав новости с утра, немного мыслей вслух. Оспа обезьян заражает мир. Десятки случаев выявлены уже в странах Европы. Ученые называют эту вспышку обезьяньей оспы необычной, так как все больше случаев передачи вируса от человека к человеку. И судя по всему, зараза гуляет по миру с апреля. Инкубационный период – 21 день. Заразившийся, сам того не подозревая, может инфицировать множество людей.

В России пока ни одного случая. Но стоит сразу бежать к врачу, если появляются первые симптомы. Немного написано информации по этому поводу, в основном отмечают, что в начальный период до пяти дней – это лихорадка, сильная головная боль, воспаление лимфоузлов, боль в спине, мышечная боль, выраженная слабость, человек чувствует, что в нем совсем нет энергии, а потом появляется сыпь, сначала на лице, а потом по всему телу. Вот такая новая зараза… Дай бог всё обойдётся. Но, информация не бывает лишней…

В это время Европа судорожно наращивают производство вакцин и лекарств от обезьяньей оспы. А у нас тест-системы для выявления возможных случаев оспы обезьян уже разработаны! И созданы они нашим, уже всем известным по тестам и вакцинам от коронавирусной инфекции — государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора.

Тест-система для выявления возможных случаев оспы обезьян, созданная государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, может быть применена в случае угрозы распространения заболевания, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В Телеграм сообщают, что мае 2022 года сразу в нескольких странах Европы и Америки, а также в Австралии обнаружили случаи оспы обезьян — вирусного заболевания, родственного натуральной оспе.

Двадцатого мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созвала экстренное совещание, чтобы обсудить текущую ситуацию.

ВОЗ называет такую ситуацию атипичной. Сейчас речь идет о десятках заболевших.

Что такое обезьянья оспа?

Оспа обезьян — это вирусное заболевание, которое обычно течет гораздо мягче, чем натуральная оспа, побежденная человечеством в 1980 году благодаря вакцинации. Оспа обезьян чаще всего встречается в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Известно, что оно передается человеку при тесном контакте с инфицированным человеком или животным или с материалами, зараженными вирусом.

Какие симптомы?

Обычные симптомы оспы обезьян — жар, сильная головная боль, воспаленные лимфоузлы (одно из главных отличий от многих других похожих заболеваний), боль в спине и мышцах, сильная слабость.

Через день-три после того, как поднялась температура, у человека начинают появляться высыпания — в основном на лице, ладонях и стопах, но могут появиться и на слизистых, гениталиях и глазах. Со временем сыпь меняется, превращаясь в пузырьки с жидкостью. Обычно люди выздоравливают через две-четыре недели, но бывают и летальные случаи.

Будет ли пандемия?

Маловероятно, что ситуация приобретет характер пандемии. В России также ни одного случая не зафиксировано.

Специальной вакцины против вируса оспы обезьян не существует, но прививка от оспы обеспечивает хорошую защиту, поскольку эти два вируса очень похожи.