Новая нарезка округов урежет число депутатов Ил Тумэна?

По информации экспертов «В Якутии.ру», в этом году предстоит новая «нарезка» округов по выборам в Госсобрание, которые по плану должны состояться в 2023 году. Потому что прошлая схема одномандатных избирательных округов была принята парламентом Якутии в декабре 2012 года — сроком на 10 лет.

Тема становится более чем интересной в свете предстоящего принятия нового федерального закона о местном самоуправлении, которым, по мнению экспертов издания, избирательные округа можно легко превратить в муниципальные…

При этом, что не менее интересно, Ил Тумэну нынче предстоит решить, по какому принципу будет формироваться его новый созыв в следующем году. Ибо подписанным президентом федеральным законом о публичной власти (статьей 15 ФЗ-414) решение вопроса об избрании части депутатов законодательных органов субъектов РФ и их количестве оставлено на усмотрение самих региональных парламентов.

Нам прогнозируют, что свои выборы по партийным спискам Ил Тумэн, вероятно, сохранит, так как партии представлены в республике достаточно сильно и активно.

Но вот в каком соотношении все будет? Или все останется по-прежнему: 50 депутатов по округам, 50 — по спискам? И как быть с позапрошлым Посланием Ил Дархана, в котором он рекомендовал сделать парламент Якутии профессиональным, для чего, по его мнению, вызвавшему немало широких обсуждений, можно сократить количество народных избранников?

В связи с тем, что в регионе в наступившем году подошел срок утверждения новой «нарезки» одномандатных округов, в рамках этой работы Ил Тумэном и будет приниматься решение: сокращать количество депутатов или нет, сообщают собеседники «В Якутии.ру».

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