23.06.2020
11:45
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Светская хроника

Новая любовь якутской звезды

Популярная певица Якутии Надина ЭЛЬПИС опубликовала у себя в социальных сетях фото с возлюбленным Андреем и подписала его философской фразой:

Знаете почему у стрелы трёхгранный наконечник ? Что бы ее нельзя было извлечь не разорвав при этом плоть. Именно такая стрела пронзила моё сердце … Именно такая стрела 💘…💔

Певица в комментариях призналась, что уже 2 года не живет вместе с музыкантом Владимиром БОЯРСКИМ.

Источник: https://www.instagram.com/p/CBwLcQdpcS9/
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