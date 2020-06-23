Новая любовь якутской звезды

Популярная певица Якутии Надина ЭЛЬПИС опубликовала у себя в социальных сетях фото с возлюбленным Андреем и подписала его философской фразой:

Знаете почему у стрелы трёхгранный наконечник ? Что бы ее нельзя было извлечь не разорвав при этом плоть. Именно такая стрела пронзила моё сердце … Именно такая стрела 💘…💔

Певица в комментариях призналась, что уже 2 года не живет вместе с музыкантом Владимиром БОЯРСКИМ.