Новая ЛЭП повысит надежность электроснабжения Западной Якутии

Якутскэнерго (входит в Группу РусГидро) ведет проектирование высоковольтной линии «Сунтар-Нюрба» напряжением 110 кВ, которая позволит существенно повысить надежность электроснабжения сразу нескольких районов Западной Якутии. Проектно-изыскательские работы планируется завершить в декабре 2022 года.

Строительство новой высоковольтной линии – один из крупнейших проектов в инвестиционной программе Якутскэнерго. На его реализацию компания планирует направить более 3 млрд рублей.

Линия будет построена с использованием стальных опор, которым, в отличие от деревянных, менее подвержены лесным пожарам, которые неоднократно приводили к повреждению ЛЭП. Использование современных технических решений позволит повысить устойчивость линии к неблагоприятным погодным явлениям, что также повысит надежность энергоснабжения. Помимо строительства ЛЭП, проект включает также реконструкцию подстанций 220/110/35/6 кВ «Сунтар» и 110/35/10 кВ «Нюрба»».

С 1970-х годов энергоснабжение Нюрбинского, Сунтарского, Вилюйского и Верхневилюйского районов Якутии обеспечивает ЛЭП 110 кВ «Сунтар-Нюрба-Верхневилюйск-Вилюйск». Эта линия протяженностью 394 км построена в одноцепном исполнении на деревянных опорах, она достигла высокого износа и с трудом справляется с возросшим энергопотреблением. С 2010 года электропотребление снабжаемых по ЛЭП районах увеличилась более чем вдвое, ежегодный прирост составляет в среднем 5 МВт.