09.09.2019
20:12
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Светская хроника

Новая Кюннэй

Певица Кюннэй решила больше времени уделять творчеству. «Новая деятельность забирает много сил и внимания, качественный магазин нельзя открыть по щелчку пальца», — пожаловалась она на своей странице в Инстаграм.

Но Кюннэй — одна из самых умных и талантливых звезд якутской эстрады. Рассудив, она приняла решение «вручить себя и довериться полностью» продюсеру Нюргуяне Яковлевой.

В новом амплуа она уже выступила на концерте, посвященном Дню города. Следует отметить, что зрители с большим восторгом приняли обновлённый образ танцующей Кюннэй.

https://www.instagram.com/p/B2KvNKeB12J/
Источник: https://www.instagram.com/p/B2KvNKeB12J/
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