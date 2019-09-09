Новая Кюннэй

Певица Кюннэй решила больше времени уделять творчеству. «Новая деятельность забирает много сил и внимания, качественный магазин нельзя открыть по щелчку пальца», — пожаловалась она на своей странице в Инстаграм.

Но Кюннэй — одна из самых умных и талантливых звезд якутской эстрады. Рассудив, она приняла решение «вручить себя и довериться полностью» продюсеру Нюргуяне Яковлевой.

В новом амплуа она уже выступила на концерте, посвященном Дню города. Следует отметить, что зрители с большим восторгом приняли обновлённый образ танцующей Кюннэй.