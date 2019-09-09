09.09.2019
20:12
74
Светская хроника
Новая Кюннэй
Певица Кюннэй решила больше времени уделять творчеству. «Новая деятельность забирает много сил и внимания, качественный магазин нельзя открыть по щелчку пальца», — пожаловалась она на своей странице в Инстаграм.
Но Кюннэй — одна из самых умных и талантливых звезд якутской эстрады. Рассудив, она приняла решение «вручить себя и довериться полностью» продюсеру Нюргуяне Яковлевой.
В новом амплуа она уже выступила на концерте, посвященном Дню города. Следует отметить, что зрители с большим восторгом приняли обновлённый образ танцующей Кюннэй.
Источник: https://www.instagram.com/p/B2KvNKeB12J/
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
09.09.2019
35
09.09.2019
133
09.09.2019
98
09.09.2019
73
09.09.2019
270
09.09.2019
546
09.09.2019
708
09.09.2019
96
09.09.2019
83
09.09.2019
122
09.09.2019
59
09.09.2019
100
09.09.2019
182
09.09.2019
98
09.09.2019
349
09.09.2019
192
09.09.2019
1686
09.09.2019
225
09.09.2019
264
09.09.2019
307
09.09.2019
176
09.09.2019
353
09.09.2019
348
09.09.2019
711
09.09.2019
258
09.09.2019
224
09.09.2019
128
09.09.2019
380
09.09.2019
243
09.09.2019
168
09.09.2019
175
09.09.2019
100
09.09.2019
224
09.09.2019
147
09.09.2019
121
09.09.2019
3585
09.09.2019
1756
09.09.2019
2154
09.09.2019
2751
08.09.2019
1569
08.09.2019
460
08.09.2019
348
08.09.2019
413
08.09.2019
363
08.09.2019
446
08.09.2019
390
08.09.2019
282
08.09.2019
267
08.09.2019
1105
08.09.2019
3843
08.09.2019
1194
08.09.2019
385
ТОП НОВОСТИ
06.09.2019
10977
08.09.2019
10374
05.09.2019
7259
05.09.2019
5498
06.09.2019
5414
04.09.2019
5160
07.09.2019
4711
04.09.2019
4598
03.09.2019
4255