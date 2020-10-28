Новая котельная на Станции биоочистки стоков сэкономит до 6,5 млн рублей в год

27 октября 2020 года на Станции биологической очистки стоков (СБОС) АО «Водоканал» была запущена собственная котельная. До этого момента станция отапливалась сторонними теплоснабжающими организациями. Сейчас 3 новых котла общей мощностью в 9 мегават обеспечат надежную подачу тепла всему комплексу. Строительство было начато и завершено всего за три с половиной месяца.

Евгений Максимов. Директор ООО «Газстройпроект»: «Мы спроектировали и построили в очень сжатые сроки. Котельная отвечает всем современным требованиям. Она полностью автоматизирована. Работает без операторов с управлением через выход в АДС. Он достаточно прост и в то же время очень эффективен по энергосбережению, экономичен и, что очень важно – экологичен».

Котлы работают на голубом топливе, но в случае перекрытия подачи газа они способны переключиться на дизель, поэтому СБОС на сто процентов обеспечена надежным теплоснабжением. Главный плюс собственной котельной – значительная экономия финансовых средств при работе станции, что безусловно повлияет на формирование тарифов за услуги водоотведения и позволит удерживать тариф на уровне установленного в настоящее время.

Анатолий Кырджагасов. Генеральный директор АО «Водоканал»: «Это экономия в более 6,5 млн рублей в год. Это будет совершенно автономно, даст нам возможность лучше регулировать процесс очистки стоков, во-время отключать в зависимости от погодных условий лишнее тепло и на этом собственно экономить и более рационально подходить к нашим затратам.»

Сама Станция биологической очистки стоков была запущена в 2006 году. Это единственная подобная станция в зоне вечной мерзлоты. Сточные воды подвергаются механической, биологической очистке и обеззараживанию. В результате механической и биологической очистки загрязнения задерживаются очистными сооружениями, образуя различного рода осадки, которые после вывозятся на специальные площадки, а очищенная вода в первозданном виде отправляется обратно в реку, восполняя природные ресурсы.

Видеосюжет телеканала “Якутия24”: