Новая котельная на Полюсе Холода обрела «божественное» название

Энергетики Якутскэнерго подвели итоги конкурса «Лучшее название новой котельной на Полюсе холода».

Строящуюся котельную в селе Оймякон Оймяконского района Якутии по итогам прошедшего конкурса назвали «Илгэ». Новая современная котельная заменит две имеющиеся, 1991 года постройки и выработавшие свой ресурс, что позволит подключить к централизованному отоплению всех желающих жителей одного из самых холодных регионов земли.

С началом строительства нового ресурсоснабжающего объекта руководство Якутскэнерго решило дать право жителям поселка самим выбрать название котельной, для этого был объявлен конкурс «Лучшее название новой котельной на Полюсе холода».

В течение трех месяцев юные жители села Оймякон присылали на электронный адрес Теплоэнергосервис варианты названий для теплообъекта. Всего поступило порядка 30 предложений. Из всех присланных названий несколько набрали наибольшее количество голосов конкурсной комиссии: «Эркин» (в переводе с якутского — стена, как за каменной стеной, надежность), «Камелек» (в переводе с якутского — небольшая печка, очаг для обогревания жилищ, домашний очаг) и «Илгэ» (фольк. — дар богов, дающий силу, богатство, обволакивающий теплом). В итоге конкурсная комиссия большинством голосов выбрала предложение учащейся 11 класса сельской школы Аиды Сукуловой. Она не только получит приз от энергетиков, но и сама перережет красную ленточку на церемонии открытия новой котельной в сентябре нынешнего года, которая будет носить имя «Илгэ».