Новая компетенция Ворлдскиллс отражает спрос на профессионалов в отрасли лесопользования

В Якутии в рамках соревнования X Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)пройдут соревнования по компетенции «Инженерия лесопользования и лесовосстановления». Актуальная на сегодняшний день компетенция инициирована Центром опережающей профессиональной подготовки Якутии совместно с Северо-Кавказским аграрно-технологическим колледжем.

Лето 2021 года стало большим испытанием для всех жителей республики. Якутия столкнулась с небывалым масштабом лесных пожаров, который нанес серьезный урон всему лесному комплексу региона.

Сегодня восстановление лесов после природных пожаров — один из экологических приоритетов для региона. Тут особую актуальность приобретают вопросы анализа ситуации и вопросы, связанные с развитием борьбы с экологическими последствиями. Такая борьба, безусловно, не обойдется без прорывных технологий и высококвалифицированных кадров, считает директор ЦОПП Владислав Хабаров.

— Одним из признаков цифровизации лесной отрасли стало применение дронов. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) является универсальным и эффективным средством для получения данных состояния лесного хозяйства, в том числе, и в труднодоступных участках. Сегодня на рынке труда растет спрос на данную профессию. Это объясняется растущими потребностями государства в лесных ресурсах и, соответственно, повышающимся интересом к сохранению и восстановлению лесов.

Большая значимость профессии побудила нас стать инициатором его введения в перечень компетенций Ворлдскиллс Россия. Таким образом мы хотим, чтобы специальность развивалась, становилась востребованной среди молодёжи, — поделился Владислав Хабаров.

Проведение соревнований по компетенции планируется в региональной линейке чемпионата с 14 по 17 февраля на площадке Якутского сельскохозяйственного техникума. В чемпионате примут участие студенты профессиональных образовательных организаций Якутии. Для проведения соревнования привлечен сертифицированный эксперт Ворлдскиллс по компетенции «Инженерия лесопользования и лесовосстановления», преподаватель Северо-Осетинского государственного педагогического института Звиади Кокаев. Также экспертами выступят старший государственный инспектор Наталья Колодезникова и главный специалист Варвара Федорова Департамента лесного надзора и охраны лесов Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия).

Участники компетенции будут выполнять задания по четырем модулям:

— ведение документооборота по вопросам лесопользования и лесовосстановления

— подготовка документации для осуществления использования и восстановления лесов

— внесение информации в формы государственного лесного реестра на уровне лесничества

— мониторинг рационального использования и восстановления леса с беспилотным летательным аппаратом.

Отборочные соревнования — важные соревнования для всех регионов, участвующих в движении WorldSkills Russia. По их итогам формируется состав участников финала национального чемпионата и национальной сборной.