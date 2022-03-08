Новая коллекция якутского модельера Сардааны Заболоцкой

С самой первой коллекции, дизайнер Сардаана Заболоцкая, остается верна своему неповторимому почерку, своему видению современной традиционной моды. Каждый раз – это нечто новое, вдохновляющее и чарующее. Каждый раз она вводит зрителей в некий транс, где просыпается нутро народа саха, наше чувствование красоты, перед которым, испокон веков, преклонялись наши предки.

И в этот раз Сардаана Заболоцкая представляет коллекцию «Хранительница вечной мерзлоты», посвященное уникальной природе Якутии.

Наш климат очень суровый, сухой, экстраконтинентальный, и только наличие вечной мерзлоты способствует тому, что есть лесная растительность. А лес – это то, что дает нам жизнь.

Мы видим то, что на поверхности. А вечную мерзлоту можем нарисовать только в своих фантазиях. Какая она…