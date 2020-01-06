Новая «картина» Кыдааны Игнатьевой посвящена Богам и…

… людям с квадрокоптерами. Дело в том, что увидеть ее можно только сверху.

«Рисунки Богам» — так называется снежная инсталляция Кыдааны Игнатьевой.

«Дала такое название этой снежной инсталляции, потому что вчера с Венерой @aboutavenus «нарисовав», точнее походив не смогли увидеть конечный итог в полном объёме, — рассказала художница в соцсетях. — Подумали, что сверху богам или людям с квадрокоптерами открылся бы замечательный вид.

Кыдаана добавила, что когда работает над картиной, сначала «рисует, что в голову приходит», и только затем думает, что может символизировать нарисованное.