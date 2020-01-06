06.01.2020
15:20
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Культура & Образование

Новая «картина» Кыдааны Игнатьевой посвящена Богам и…

… людям с квадрокоптерами. Дело в том, что увидеть ее можно только сверху.

«Рисунки Богам» — так называется снежная инсталляция Кыдааны Игнатьевой.

«Дала такое название этой снежной инсталляции, потому что вчера с Венерой @aboutavenus «нарисовав», точнее походив не смогли увидеть конечный итог в полном объёме, — рассказала художница в соцсетях. — Подумали, что сверху богам или людям с квадрокоптерами открылся бы замечательный вид.

Кыдаана добавила, что когда работает над картиной, сначала «рисует, что в голову приходит», и только затем думает, что может символизировать нарисованное.

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РИСУНКИ БОГАМ🌌 Дала такое название этой снежной инсталляции, потому что вчера с Венерой @aboutavenus «нарисовав», точнее походив не смогли увидеть конечный итог в полном объёме. Подумали, что сверху богам или людям с квадрокоптерами открылся бы замечательный вид😁 Когда придумываю что нибудь для картины, я сначала рисую что в голову приходит, затем только думаю над символом. ❄️❄️❄️ А как вы думаете, какой символ у данной снежной инсталляции?

A post shared by Kydana Ignatieva (@kyydaana) on

Фото: Исторический парк "Россия — моя история"
Источник: https://www.instagram.com/p/B69y6jIIDyc/
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