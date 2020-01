Новая «картина» Кыдааны Игнатьевой посвящена Богам и…

View this post on Instagram

РИСУНКИ БОГАМ🌌 Дала такое название этой снежной инсталляции, потому что вчера с Венерой @aboutavenus «нарисовав», точнее походив не смогли увидеть конечный итог в полном объёме. Подумали, что сверху богам или людям с квадрокоптерами открылся бы замечательный вид😁 Когда придумываю что нибудь для картины, я сначала рисую что в голову приходит, затем только думаю над символом. ❄️❄️❄️ А как вы думаете, какой символ у данной снежной инсталляции?