Новая интересная постановка в театре народов Севера

Театр народов Севера «Гулун» также завершает год новой премьерой. Им стал спектакль «КАРКАДОНА ЭБЭ ЫЙААГЫНАН». Режиссер постановки — Антон Ботаков, художник — Дора Айкуо, художественный руководитель театра — Любовь Никитина, заслуженный работник культуры РФ и РС (Я).

Как записано в синопсисе к спектаклю — немало неразгаданных тайн и загадок хранит древняя Северная земля. В незапамятные времена жили таинственные племена «Шитые лица» неизвестного происхождения. Говорили они на каком-то странном наречии, в легендах оно упоминается как древнейший и исконный язык, на котором говорили потомки Богов. Родовое племя юкагиров выдает дочь вождя племени Ярхадану замуж за сына вождя племени шитолицых — Дэкимдэ. Попав в семью самого таинственного народа, жизнь Ярхаданы сложилась самым загадочным образом…

Справка: Шитолицые племена Якутии, или «тигиилээх сырайдар»

Средневековые племена Якутии имели уникальный обычай татуировки, который применялся как украшение, а также в медицинских целях, к примеру, при кровотечениях из носа наносили татуировку на лбу или между бровями и даже на плечах. Татуировку делали и в качестве оберега от духов. Каждая татуировка носила определенную информацию о своем носителе – о его происхождении, тотеме. «В старину у тунгусских племен была распространена татуировка на лице, — пишет Эргис. — Татуировали, продергивая под кожей окрашенную сажей нитку. Когда нитку выдергивали, сажа оставалась под кожей, образуя пунктирные узоры. Отсюда и выражение «шитые лица» в официальных документах 17-18 веков».

Загадочностью оказывается для зрителя непреклонная воля жестких племенных традиций, которая убедительно раскрыта спектаклем. А это возможность передать, прочувствовать атмосферу наших северных предков, пусть даже условную, покрытую тенью легенды неизвестного племени шитых лиц. Уже сам обряд племени — нанесения шрамов и татуировок на лице подсказывает, что культурный код этноса, «превратившегося в ветер», требует жесткой ритуальности посвящения в свой круг и предельных усилий держания традиций, вписаться в которые чужаку непросто. Этот факт становится ключевым для действия, напоминая зрителю о неизбежности воли духов предков, проводником которых становится шаман. Вместе с тем, рождение новой легенды, записанной в памяти потомков на скалистых берегах Каркадоны, символизирует новый поворот в судьбе народов, прорывающихся из пут мифического круга жестких традиций северных народов.

Предлагаем читателям краешком глаза приобщиться к красочной работе молодого, но перспективного коллектива Театра народов Севера, где синтетическим единством прошиты пластика тела коренных жителей Севера и Арктики и эстетика драматической постановки. Это действительно поиск нового баланса, который трудно реализовать собственно в классическом театре драмы, так и чистом театре танцевальной хореографии. Живое начало северных культур нашей республики имеет потенциал для органичного соединения двух полюсов. Заметим, что в данном направлении синтеза хореографии и драмы также несколько лет экспериментирует, причем довольно удачно Театр Олонхо, в постановках Степаниды Борисовой, пронизанной дополнительно эстетикой эпического сказания в канонических голосовых и вокальных исполнениях. Будем надеяться на творческие удачи наших передовых деятелей сценического искусства.

Повторы спектакля состоятся в феврале следующего 2023 года.

Приятного просмотра фотозарисовок и концовки спектакля!

Алексей Пудов, фото автора