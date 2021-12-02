Новая информация по автозимникам Якутии



На основании актов обследования приказом ГКУ «Управтодор РС(Я)» разрешено движение автотранспорта по ледовым автозимникам через реки Амга общим весом до 3 тонн и Вилюй — до 5 тонн.

ООО «Сахадортранс», обслуживающий ледовые зимники на 196+822 км автодороги «Амга» в Амгинском районе и 3 км автодороги ««Эдьигээн» в Вилюйском улусе, необходимо установить на съезде и выезде соответствующие дорожные знаки, а также обеспечить надлежащее технико-эксплуатационное состояние пути.



Также сообщается, что в настоящее время установлена предельная масса авто на зимниках «Ленск-Хамра» автодороги «Умнас» до 10 тонн, «Хандыга — Джебарики-Хая» автодороги «Алдан» до 40 тонн, автодороги «Лючинская» на всем участке до 15 тонн, автодороги «Себян» на участке «Батамай — Сегян-Кюель» до 20 тонн. Кроме того, открыт сухопутный автозимник автодороги «Булун» на участке «Тикси — Найба» до 30 тонн.