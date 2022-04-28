Новая ежемесячная выплата детям из малообеспеченных семей — прием заявок

Отделение Пенсионного фонда по Республике Саха (Якутия) с 1 мая 2022 года начинает прием заявлений на новую ежемесячную выплату детям от 8 до 17 лет для малообеспеченных семей

Напоминаем, что ежемесячная выплаты на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет – это мера государственной поддержки семей, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на душу населения в регионе проживания.

Исходя из дохода семьи, размер ежемесячной выплаты может составлять:

50% прожиточного минимума на ребенка в регионе – базовый размер выплаты;

75% прожиточного минимума на ребенка в регионе, если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом базовой выплаты не превысил прожиточного минимума на человека;

100% прожиточного минимума на ребенка в регионе, если среднедушевой доход семьи, рассчитанный с учетом выплаты в размере 75% не превысил прожиточного минимума на человека.

В Республике Саха (Якутия) прожиточный минимум на душу населения установлен в размере 22356 руб. для 1 зоны (северные улусы) и 18726 руб. для 2 зоны (г.Якутск и центральные улусы).

В случае если в семье несколько детей от 8 до 17 лет ежемесячная выплата выплачивается на каждого ребенка с месяца достижения ребенком 8-летнего возраста, но не раньше 1 апреля 2022 года, до достижения возраста 17лет.



Также отметим, что по заявлениям, поданным до 1 октября 2022 года, деньги будут выплачены за весь период, начиная с 1 апреля 2022 года, но не ранее месяца достижения ребенком возраста 8 лет. Выплата назначается на один год и продлевается по заявлению.

Выплата назначается малообеспеченным семьям с учётом нуждаемости при соблюдении следующих условий:

ежемесячный доход на человека в семье не превышает регионального прожиточного минимума на душу населения;

собственность семьи не превышает требования к движимому и недвижимому имуществу;

заявитель и дети граждане РФ, постоянно проживающие в РФ.

Обратиться за выплатой может один из родителей, усыновитель или опекун ребёнка.

Как оформить выплату

Чтобы получить выплату, необходимо подать электронное заявление через портал Госуслуг либо обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда России по месту жительства или в МФЦ.

Обращаем внимание, что через Портал госуслуг подать нужно только заявление. Пенсионный фонд самостоятельно запросит необходимые сведения в рамках межведомственного взаимодействия из соответствующих органов и организаций.

Представить дополнительные сведения о доходах понадобится в том случае, если в семье есть военные, спасатели, полицейские или служащие другого силового ведомства, а также, если кто-то получает стипендии, гранты и другие выплаты научного или учебного заведения.

Рассмотрение заявления занимает 10 рабочих дней. В отдельных случаях максимальный срок может быть продлен до 30 рабочих дней.