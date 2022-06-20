Новая дорога в Якутске брошена на произвол судьбы — ОНФ

Народный фронт призвал прокуратуру наказать виновных в плохом состоянии новых дорог Якутска

Жители Якутска воочию могут наблюдать, как разваливаются участки дорог, которые буквально недавно капитально ремонтировались. Одной из них является улица Жорницкого, начавшаяся разрушаться в местах канализационных люков, пешеходных тротуаров и т.д. На таких участках должно проводиться гарантийное обслуживание, однако на деле этого не происходит. В этом вопросе разобрался член президентского движения Народный фронт в Республике Саха Антон Жондоров.

На рабочем совещании в республиканской прокуратуре по неудовлетворительному состоянию дорог в Якутске заместитель прокурора Якутии Александр Трухин рассказал, что ведомством в суде оспорен ряд контрактов на ремонт улиц, произведенных в прошлые годы. Предметом иска стало снижение срока гарантийного обслуживания дорог, предусмотренного законом.

«Народный фронт будет настаивать на систематизации гарантийного обслуживания дорог, которое во многих местах просто-напросто не проводится. Подрядчики обязаны устранять замечания по своим участкам дорог ежемесячно. Что касается улицы Жорницкого, то мэром города Якутска Евгением Григорьевым была озвучена информация, что подрядчик ПАО «Дорисс», который ремонтировал эту улицу, покинул республику, и поэтому гарантийное обслуживание будет проводиться силами администрации Якутска. Такие действия лишают горожан права на безопасные и качественные условия жизни, лето в разгаре, а новая дорога брошена на произвол судьбы. Прокуратуре необходимо усилить работу по привлечению к ответственности виновных в плохом состоянии дорог, речь должна идти не только о подрядчиках, некачественно отремонтировавших дороги, но и о тех, кто принимал эти работы», — отметил Жондоров.

В завершении встречи активисты Народного фронта обратились к прокурору и руководству ГИБДД с предложением провести совместную проверку соответствия заявленному проекту автомобильных дорог, построенных в 2021 году.

Напомним, что дорога по улице Жорницкого была построена в 2019 – 2020 годах в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Подрядчиком объекта выступило ПАО «Дорисс». Одним из условий при финансировании объекта были пятилетние гарантийные обязательства, согласно которым все выявленные нарушения должны устраняться.