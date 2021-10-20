Новая должность Людмилы Горевой

Сегодня, 20 октября, в ходе тридцатого пленарного заседания Госсобрания (Ил Тумэн) РС(Я) народные депутаты РС(Я) приняли постановление о назначении Горевой Людмилы Тимофеевны на должность конституционного советника РС(Я), сообщает пресс-служба Ил Тумэна.

Кандидатуру на должность конституционного советника республики представил руководитель Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) Афанасий Владимиров. Он отметил, что вся трудовая биография Людмилы Горевой связана с юридической профессией, служению справедливости и правосудию.

Необходимые материалы для рассмотрения вопроса о назначении на должность представлены, требования Регламента Госсобрания (Ил Тумэн) РС(Я) выполнены.

В соответствии с пунктом 15 статьи 56 Конституции (Основного закона) РС(Я), частью 2 статьи 4 Конституционного закона РС(Я) «О Конституционном совете Республики Саха (Якутия)», Регламентом Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) парламент рассмотрел вопрос назначения Горевой Людмилы Тимофеевны на должность конституционного советника РС(Я).

Народный депутат Якутии Михаил Эверстов выступил в поддержку кандидатуры. Он отметил, что многие знакомы с ее деятельностью.

По итогам голосования парламентарии приняли постановления о назначении Горевой Людмилы Тимофеевны на должность конституционного советника Республики Саха (Якутия).

В соответствие с законом Людмила Тимофеевна принесла клятву на двух государственных языках Республики Саха (Якутия).